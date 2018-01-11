Двойные стандарты препятствуют усилиям по достижению мирного разрешения конфликтов – делегация Азербайджана в ОБСЕ

11 января 2018 23:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает намерения итальянского председательства ОБСЕ содействовать диалогу по военно-полическим вопросам.

Об этом говорится в заявлении азербайджанской делегации в связи с выступлением действующего председателя организации, министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось в четверг в Вене.

В заявлении говорится, что Азербайджан высоко ценит готовность Италии взять на себя ответственность возглавлять организацию в этот сложный период.

«Мы полностью поддерживаем ее (Италию) открытый, прозрачный и всеобъемлющий подход, основанный на совместной ответственности всех государств-участников. Наши итальянские коллеги могут рассчитывать на активное и конструктивное участие азербайджанской делегации в реализации предстоящих задач», - отмечает азербайджанская делегация.

Делегация также отметила, что Италия берет на себя руководство на фоне существующих угроз и вызовов. «В этот критический момент полная приверженность принципам и обязательствам ОБСЕ со стороны всех стран-членов является предпосылкой для восстановления «духа Хельсинки» с целью создать эффективную общеевропейскую систему безопасности», - говорится в заявлении.

Делегация подчеркивает, что существующие конфликты лишают миллионы людей их основных прав и свобод. «Их тяжелое положение можно эффективно решить только путем восстановления справедливости и верховенства закона на основе полного уважения территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ государств, затронутых конфликтами. Двойные стандарты, применяемые некоторыми государствами, препятствуют усилиям по достижению мирного разрешения конфликтов», - отмечает делегация.

Азербайджанская миссия также призывала итальянское председательство в ОБСЕ учесть должным образом при разработке процесса структурированного диалога в 2018 году риски и проблемы, вытекающие из существующих конфликтов.

Миссия, согласно заявлению, приветствовала намерение председательства сосредоточиться на таких вопросах, как развитие человеческого капитала, содействие благому управлению и цифровая экономика, которые также входят в число приоритетов правительства Азербайджана.
«Мы поддерживаем сосредоточение внимания итальянского председательства на борьбе с любыми формами расизма, ксенофобии, нетерпимости и дискриминации, в том числе по религиозным мотивам. Азербайджан как сильный сторонник мультикультурализма и межкультурного диалога по-прежнему готов поддержать инициативы председателя в этой связи", - отмечается в заявлении.

(Автор: Нигяр Гулиева. Текст: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВБ почти завершил финансирование TANAP
Энергетика 11 января 18:44
В Минэнерго Азербайджана произведены структурные изменения
Энергетика 11 января 16:38
2018 год запомнится как год больших экономических успехов - депутат
Политика 11 января 16:11
Азербайджан имеет сильную современную армию - депутат
Политика 11 января 15:37
Среднемесячная зарплата в Азербайджане увеличилась на 6,2%
Общество 11 января 15:17
В Албании очищено свыше 165 километров территории по маршруту ТАР – министр
Энергетика 11 января 10:32
Новосибирская область России намерена экспортировать в Азербайджан зерно
Бизнес 11 января 10:16
Азербайджан может стать полноправным членом Форума стран-экспортеров газа - генсек
Энергетика 11 января 10:02
В Лерикском районе произошло землетрясение
Происшествия 11 января 08:16
Дагестан направит 210 млн рублей на переселение жителей двух сел в Азербайджане
Общество 10 января 16:40
В Азербайджане в определенных зонах разрешено уменьшать площадь зеленых насаждений
Общество 10 января 15:49
Портал The Cultural Trip о причинах посетить Азербайджан
Общество 10 января 15:44
ВБ улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана
Бизнес 10 января 10:20
Чешские компании хотят закупать азербайджанские нефтепродукты
Энергетика 10 января 08:07
Какие места в Азербайджане популярны у иностранных туристов?
Туризм 10 января 03:43
В ФРГ и Италии по делу о мафии задержаны 169 человек
Европа 10 января 02:59
В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу
Общество 9 января 18:25
Итальянская компания о ходе строительства микротоннеля в рамках проекта TAP
Энергетика 9 января 17:44