Азербайджан примет участие в заседании НАТО

БАКУ /Trend/ - Первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков примет участие в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в форматах «Решительная поддержка» и «Проецирование стабильности» в Брюсселе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Встреча состоится 16 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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