Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Болгарией установились очень тесные, дружественные отношения

15 января 2018 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Болгарией установились очень тесные, дружественные отношения, которые также укрепляются нашими усилиями.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в расширенном составе с участием делегаций.

“Мы сегодня уже обсудили много важных вопросов двустороннего взаимодействия в политической и энергетической сфере. Я поздравил господина премьер-министра с председательством Болгарии в Европейском союзе. Это большой успех вашей страны, большая ответственность. Уверен, что вы с честью справитесь с этой важной задачей”, - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сегодня при участии делегаций будут обсуждаться важные вопросы в сферах политики, экономики, энергетики.

“Нас очень многое объединяет, главное, что нас объединяет, - это дружественные связи между нашими народами и дружественные отношения между руководителями наших стран. Очень рад, что 2018 год у нас начинается с визита нашего друга”, - сказал глава государства.

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