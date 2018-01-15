Президент Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы

БАКУ /Trend/ - Проект “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Европы.

Об этом в понедельник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для печати.

“Сегодня мы широко обсудили различные аспекты наших отношений. Мы еще раз подтвердили, что Болгария и Азербайджан, как две дружественные страны, будут и в дальнейшем успешно сотрудничать. В экономической сфере мы должны постараться повысить товарооборот между нашими странами. В настоящее время он находится не на должном уровне. Даны соответствующие поручения, чтобы в короткие сроки были предприняты конкретные шаги по увеличению товарооборота. Считаю, что существуют хорошие возможности для взаимного инвестирования, и в этом направлении мы также будем работать”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что основная тема переговоров была связана с энергетикой.

“Как вы знаете, в этой сфере мы партнеры. Азербайджан и Болгария вместе с другими странами обеспечивают реализацию “Южного газового коридора”. У Азербайджана есть богатые газовые ресурсы”, - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, реализация “Южного газового коридора” станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Европы.

“В настоящее время азербайджанская нефть обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран. В ближайшем будущем у азербайджанского газа будет такая же функция. Успешно осуществляется реализация “Южного газового коридора”. Реализация проекта “Шах Дениз-2” достигла 99 процентов. “Шах Дениз-2” - основная ресурсная база для “Южного газового коридора”. В то же время в этом году предусматривается завершение проекта TANAP. Реализация этого проекта достигла 90 процентов. Таким образом, все работы идут по графику. Этот грандиозный проект успешно реализуется. После реализации проекта “Южный газовый коридор” вопросы энергетической безопасности Европы будут строиться на более крепкой основе. Мы рады, что Азербайджан вносит свой вклад в этот вопрос”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

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