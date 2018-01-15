Президент Ильхам Алиев: Для увеличения грузоперевозок Болгарии по коридору БТК даны соответствующие поручения

15 января 2018 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для увеличения грузоперевозок Болгарии по коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) даны поручения соответствующим структурам. Об этом в понедельник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для печати.

«Я проинформировал господина премьер-министра о том, что в октябре прошлого года в Баку состоялось торжественное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта железная дорога заново перекраивает транспортную карту Евразии. Она станет самым коротким транспортным маршрутом между Европой и Азией. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс уже работает и с точки зрения расстояния является кратчайшим путем между Европой и Азией. А с точки зрения времени - посредством этого коридора грузы могут быть перевезены из Азии в Европу всего за две недели. Конечно, так как Болгария расположена на этом коридоре мы дали поручения, чтобы соответствующие структуры обсудили этот вопрос и были проделаны работы, направленные на увеличение грузоперевозок», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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