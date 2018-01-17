Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Бакинской распределительной сети и подстанций (ФОТО) (версия 2)

17 января 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии административного здания и подстанций Бакинской распределительной сети ОАО “Азеришыг” в Хатаинском районе Баку, подстанций №220, “Ясамал 1” мощностью 110 кВт, “Гобу” мощностью 110 кВт и подстанции №120.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия этих объектов.

Председатель ОАО “Азеришыг” Баба Рзаев проинформировал Президента Азербайджана о проделанной работе.

Затем глава государства был проинформирован о новой подстанции.

Также Президент Ильхам Алиев был проинформирован о реконструированной подстанции “Ясамал 1” мощностью 110/35/10 кВт Бакинского районного управления по снабжению и продаже электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию “Ясамал 1” мощностью 110 кВт посредством дистанционно управляемой диспетчерской системы SCADA.

Затем глава государства был проинформирован о подстанции №120 мощностью 35/10-6 кВт и построенной на территории поселка Гобу подстанции “Гобу” мощностью 110/35/10 кВт.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что на территории поселка Гобу впервые построена подстанция мощностью 110 кВт.

Глава государства также был проинформирован о схеме электроснабжения «Азеришыг», подстанции «Байрамзаде» мощностью 110 кВт, Ветряном электрическом парке и других проектах по реконструкции.

Ознакомившись с административным зданием и подстанциями Бакинской распределительной сети, Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения и рекомендации.

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