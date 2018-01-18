Неждет Унувар: Трагедия 20 Января - день скорби и для Турции

18 января 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января - день скорби и для Турции, потому что Азербайджан и Турция – это одна нация, два государства, сказал в четверг Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Неждет Унувар.

Он отметил, что сказал об этом в Великом национальном собрании Турции в ходе выступления вне повестки дня в связи с трагедией 20 Января.

Депутат сказал, что тюрки никогда не совершали геноцида против кого-то, однако, несмотря на это, сами неоднократно подвергались геноциду.

"В их числе трагедия 20 Января и Ходжалинская трагедия, являющиеся кровавыми событиями геноцида», - сказал Унувар.

Он подчеркнул, что в результате нагорно-карабахского конфликта оккупированы территории Азербайджана, в стране более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, и Западу следовало бы осознать эти реалии. Однако, к сожалению, как и в большинстве случаев, в этом вопросе Запад тоже демонстрирует двойные стандарты, сказал Унувар.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

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