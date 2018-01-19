МИД: Резолюция, выдвинутая по заказу Армянского нацкомитета Америки, искажает истинную суть нагорно-карабахского конфликта

19 января 2018 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цель резолюции, выдвинутой конгрессменом Фрэнком Паллоне по заказу Армянского национального комитета Америки, который является расистской организацией – сорвать субстантивные переговоры, проводимые в настоящее время на интенсивной основе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и усилия по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе. Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Выступая с инициативой данной резолюции, конгрессмен Фрэнк Паллоне, поддерживает военную агрессию Армении против Азербайджана, оккупацию азербайджанских земель, кровавую этническую чистку, совершенную в отношении более миллиона азербайджанцев, агрессивный сепаратизм и несправедливость, сказал он. «Призывая граждан США к поездкам на являющиеся военной зоной оккупированные территории и к связям с криминально-террористическим режимом, он ставит под угрозу жизнь граждан США", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что, как видно, Паллоне прибегает к этому шагу, чтобы заручиться на выборах финансовой и избирательной поддержкой армянского лобби США.

Гаджиев подчеркнул, что эта резолюция опирается на сфальсифицированную и лживую информацию, искажает истинную суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что в предупреждении о поездках, представленном Госдепом США, к гражданам США был сделан серьезный призыв не посещать Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие территории.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Кямаля Сеидова)

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