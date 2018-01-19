В Азербайджан поступила большая партия современной военной техники (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Азербайджан поступила из России большая партия современной военной техники и боеприпасов.

Как говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Россией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом.

"Сегодня в страну поступила очередная партия новой военной техники. Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта", - сказано в сообщении.

Отметим, что данный вид военной техники, имеющий большие огневые возможности и высокую проходимость в горных условиях, был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016 года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показало его высокую эффективность.

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