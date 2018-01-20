События 20 Января являются военным преступлением - главред турецкой газеты

БАКУ /Trend/ - Люди, погибшие в борьбе за свободу Азербайджана в 1990 году, никогда не будут забыты, сказал Trend в субботу главный редактор газеты Bölgepostası, обозреватель газеты Milat Уфук Джошкун.

В 1990 году советская армия совершила беспрецедентную кровавую резню в отношении мирных граждан в Баку, сказал он.

«Убийства мирных граждан, совершенные в Баку советской армией, являются военным преступлением. В этот тяжелый для азербайджанских братьев день Турция, как и всегда, будет вместе с ними», - сказал Джошкун.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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