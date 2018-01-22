Азербайджан достиг значительного прогресса в гуманизации уголовных наказаний - генсек СЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился значительного прогресса в сфере гуманизации уголовных наказаний.
Об этом сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, выступая в понедельник на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
По его словам, Азербайджан осуществляет меры по расширению использования наказаний, не связанных с лишением свободы.
Отметим, что в Азербайджане проводятся различные меры декриминализации и гуманизации уголовных преступлений. В качестве примера можно привести распоряжение Президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года “Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества”.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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