Комитет парламента Азербайджана обнародовал план работы на предстоящую сессию

26 января 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обнародовал план работы на период весенней сессии.

Председатель комитета Ариф Рагимзаде сказал на заседании в пятницу, что в период весенней сессии планируется внесение поправок в законы «О водном хозяйстве муниципалитетов» и «Об управлении муниципальными землями», в «Положение о правилах подготовки и согласования документов относительно выделения муниципальных земель», в закон «О местных (муниципальных) налогах и выплатах».

Рагимзаде, представший отчет о проделанной работе в период осенней сессии 2017 года, отметил, что комитет по региональным вопросам работал в соответствии с планом законодательной работы осенней сессии парламента в 2017 году и планом, утвержденным на заседании комитета 19 сентября.

Было проведено шесть заседаний комитета, обсуждены восемь вопросов, шесть из которых – законопроекты. Из поступивших 109 обращений, предложений, заявлений рассмотрено 61 и затем направлено в соответствующие организации для принятия необходимых мер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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