Агентство продбезопасности Азербайджана получит часть активов трех министерств (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Агентства продовольственной безопасности.

Согласно распоряжению, с целью усиления материально-технической базы Агентства продовольственной безопасности, дальнейшего повышения эффективности работ, проводимых по обеспечению продовольственной безопасности, и обеспечения системности, государственное имущество, состоящее из лабораторий, указанных в дополнении к этому распоряжению, в том числе административные здания и материально-техническая база, передаются с баланса министерства экономики, министерства сельского хозяйства и министерства здравоохранения на баланс Агентства продовольственной безопасности.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев совместно с Госкомитетом по вопросам имущества обеспечить передачу на баланс агентства государственного имущества, предусмотренного распоряжением; обеспечить выделение агентству средств, предусмотренных для строящихся лабораторий, указанных в дополнении к этому распоряжению; в связи с выполнением первой части этого распоряжения совместно с агентством принять необходимые меры для передачи агентству от министерства экономики, министерства сельского хозяйства и министерства здравоохранения штата и средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

До полного завершения процесса передачи имущества лаборатории, передаваемые агентству, будут находиться в полном подчинении министерств.

После завершения передачи имущества Агентство продовольственной безопасности должно будет обеспечить всем трем министерствам бесплатное пользование лабораториями в связи с исполнением своих обязанностей, предусмотренных в их положениях. Также агентство должно обеспечить завершение строительства и деятельность недостроенных лабораторий.

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