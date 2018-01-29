Отозван ряд генконсулов и послов Азербайджана за рубежом

29 января 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об отзыве Рашада Фаиль оглу Исмайлова с должности генерального консула Азербайджана в Батуми.

Также глава государства подписал распоряжение об отзыве Парвиза Джафар оглу Исмаилзаде с должности генерального консула Азербайджана в Дубаи (ОАЭ).

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение об отзыве Сабира Мамед оглу Агабекова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иордании.

Президент Азербайджана подписал распоряжение об отзыве Расима Шамсаддин оглу Рзаева с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Саудовской Аравии, а также в Омане, Йемене, Бахрейне и постоянного представителя при Организации исламского сотрудничества.

Еще одним распоряжением главы государства Тофиг Аловсат оглу Абдуллаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Катаре.

Глава государства также подписал распоряжение об отзыве Ибрагима Асад оглу Гаджиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Индии, а также в Шри-Ланке, на Мальдивах, в Непале, Бангладеш и Бутане.

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