Президент Азербайджана: В этом году 20 тысяч вынужденных переселенцев будут обеспечены новым жильем

БАКУ /Trend/ - В этом году 20 тысяч вынужденных переселенцев будут обеспечены новым жильём.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

Глава государства отметил, что строительство новых зданий и домов для вынужденных переселенцев будет продолжено. «Данному вопросу уделяется очень большое внимание. До сегодняшнего дня 265 тысяч переселенцев были обеспечены домами, квартирами. В прошлом году мы обеспечили восстановление села Джоджуг Мерджанлы. Это историческое событие. В то же время, в поселке Шихарх был построен большой городок на 1170 семей, а в Джоджуг Мерджанлы – на 150. Эти проекты имеют очень большое значение. Потому что эти проекты были осуществлены на оккупированных в свое время и освобожденных от оккупации территориях», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что реализация данных проектов, в то же время показывает, что Азербайджан восстановит территориальную целостность, и на этих территориях будут построены новые города, поселки, села, школы, жилые здания, вся инфраструктура. «На примере Джоджуг Мерджанлы и Шихарха мы показали волю нашего государства и народа. Еще раз показали, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией, и что азербайджанские переселенцы готовы вернуться на свои родные земли. Сегодня экономический и военный потенциал Азербайджана ни для кого не является секретом и разрешение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта справедливо, в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны является нашей основной задачей. Этот вопрос должен найти свое решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. В этом году 20 тысяч вынужденных переселенцев будут обеспечены новым жильём. В прошлом году мы разместили 12 тысяч переселенцев. В этому году четырем тысячам семьям – по меньшей мере 20 тысячам вынужденных переселенцев будут выданы новые дома. Таким образом, число переселенцев, обеспеченных домами, квартирами, хорошими условиями, достигнет приблизительно 290 тысяч. Однако, это минимальная программа, если будет возможность, мы в течение года увеличим это число», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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