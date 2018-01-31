Визы в международных аэропортах Азербайджана будут выдаваться посредством системы ASAN Viza (версия 2)

31 января 2018 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о совершенствовании процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны.

Указом устанавливается, что в случаях, предусмотренных законами Азербайджана, актами Президента Азербайджана и межгосударственными или межправительственными договорами Азербайджана, выдача виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны осуществляется в электронном порядке посредством системы ASAN Viza.

Госагентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обеспечит выдачу виз в международных аэропортах Азербайджана посредством системы ASAN Viza, а также оплату визы посредством системы ASAN Pay.

Министерству иностранных дел поручается осуществить поэтапную передачу пунктов обслуживания, находящихся в международных аэропортах Азербайджана, Госагентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана; передать Госагентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте список стран, гражданам которых на основании межгосударственных и межправительственных договоров в международных аэропортах Азербайджана предусматривается предоставление виз; принять меры по размещению информации о внесении изменений в процедуру выдачи визы в международных аэропортах Азербайджана на информационных интернет-ресурсах министерства, а также посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах и информированию диппредставительств соответствующих стран.

Соответствующим государственным структурам в случаях, предусмотренных во второй части указа Президента Азербайджана «О некоторых вопросах по оформлению виз иностранцам и лицам без гражданства, приезжающим в Азербайджан» от 13 сентября 2010 года, поручено обеспечить передачу Госагентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте соответствующей информации об иностранцах и лицах без гражданства, приезжающих в Азербайджан.

ЗАО «Азербайджан хава йоллары» поручено отправлять в систему ASAN Viza в режиме реального времени информацию о пассажирах, доставляемых в Азербайджан местными и зарубежными авиакомпаниями, осуществляющими международные пассажироперевозки.

Кабмину поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом и представить Президенту Азербайджана; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Минюсту Азербайджана поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

Указ вступает в силу с 15 мая 2018 года.

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