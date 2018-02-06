Высокое доверие граждан Азербайджана к Президенту Ильхаму Алиеву неопровержимо - депутат

6 февраля 2018 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высокое доверие граждан Азербайджана к Президенту Ильхаму Алиеву неопровержимо, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов.

"Граждане Азербайджана знают и свидетели того, что вся деятельность Президента Ильхама Алиева направлена на повышение социального благосостояния народа, сокращение бедности, на общественно-политическую стабильность. Граждане видят результаты этого", - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что на президентских выборах кандидатом от партии "Ени Азербайджан" однозначно будет Ильхам Алиев.

Также он подчеркнул, что в полномочия главы государства входит проведение внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

"Нет разницы в том, когда будут проведены выборы - в апреле или октябре. В переизбрании Президента Ильхама Алиева никаких сомнений нет, так как его авторитет достаточно высок как среди граждан страны, так и на международной арене. Сегодня налицо стремительное и динамичное развитие экономики страны, политическая стабильность, успешная работа, проводимая в области строительства армии, усиление азербайджанской армии, и это неоспоримый факт", - сказал Гусейнов.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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