БАКУ /Trend/ - Вышла в свет 53-я книга многотомника "Ильхам Алиев. Развитие – наша цель".

"Мы активно работаем во всех организациях, членами которых являемся, защищаем наши интересы и выполняем взятые обязательства. А перед организациями, членами которых мы не являемся, у нас не может быть никакого обязательства. Это аксиома. Так как, если мы не являемся членом какой-то организации, то как мы можем взять какое-то обязательство?! Никакая организация, никакая международная организация не может ставить нам какие-либо условия. Потому что это неприемлемо. Мы не принимаем этого. В двусторонних контактах лично я очень открыто выражаю свои мысли о том, что мы приемлем лишь равноправный подход. Так как по-другому и быть не может. Мы никому не обязаны. Ни от кого не зависим", - эти слова, нашедшие отражение в 53-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие – наша цель", глава нашего государства высказал на IV совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана.

Материалы, собранные в 53-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджана академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с сентября по октябрь 2012 года. Книга начинается с информации о встрече Президента Ильхама Алиева в Париже с бизнесменами, являющимися членами Организации предпринимателей Франции – MEDEF.

В издании собраны материалы о рабочем визите главы государства во Францию, а также о переговорах в ходе визитов в Азербайджан Президента Узбекистана, председателя Президиума Боснии и Герцеговины, заявлениях для печати, подписанных документах, встречах с главами государств и правительств Турции, Ирана, Таджикистана и Пакистана, прибывшими в Баку для участия в XII саммите Организации экономического сотрудничества.

В этот том издания также вошли материалы о приеме Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Китая, России, Латвии, Эстонии, Болгарии, Италии, Греции, Аргентины, Уругвая, Мексики, США и других государств, а также ISESCO, Всемирного банка и других организаций, прибывших с визитом в нашу страну, его участии в прошедших в Баку международных мероприятиях, встрече с участниками международной конференции "Закладка мостов".

В книге также опубликованы текст речи главы государства на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2012 года и предстоящим задачам, информации о его поездках в Тертерский, Бардинский, Евлахский, Зардабский, Саатлинский, Бейляганский, Имишлинский районы, встречах с представителями общественности, участии в открытии учебных, здравоохранительных заведений, инфраструктурных объектов в республике, знакомстве с работами по благоустройству и созиданию. В издании также отражены речи и выступления Президента Ильхама Алиева, касающиеся успешной внутренней и внешней политики Азербайджана, укрепления его экономического потенциала, успешных результатов диверсифицированной экономики, развития энергетического и ненефтяного сектора, пропаганды среди молодежи национально-духовных ценностей и внимательного рассмотрения вопросов, поднятых молодежью.

В книгу включены указатели "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке выпущенного "Азернешр" 53-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.