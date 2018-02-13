Межпарламентская ассамблея СНГ направит в Азербайджан наблюдателей для мониторинга хода президентских выборов

13 февраля 2018 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Межпарламентская ассамблея СНГ сформирует и направит в Азербайджан группу наблюдателей для участия в мониторинге хода подготовки и проведения президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов направил председателю Совета МПА СНГ, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко приглашение для группы наблюдателей от МПА СНГ. В своем письме Огтай Асадов особо отметил, что Азербайджанская Республика придает огромное значение дальнейшему развитию и углублению всесторонних связей с Межпарламентской ассамблеей СНГ, в том числе в сфере наблюдения за выборами и референдумами", - отмечается в сообщении.

Межпарламентская ассамблея направит в Азербайджан группу наблюдателей, состоящую из парламентариев государств — участников МПА СНГ, а также сотрудников секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

На этапе долгосрочного мониторинга эксперты МИМРД МПА СНГ и сотрудники Бакинского филиала МИМРД проведут анализ соответствия электорального законодательства Азербайджана международным избирательным стандартам, а также сбор и экспертную оценку информационных материалов, характеризующих электоральные процессы и деятельность структур законодательной, исполнительной и судебной власти в ходе выборов Президента Азербайджана.

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