Президент Ильхам Алиев расширил применение обязательного медстрахования в Азербайджане

16 февраля 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о расширении пилотного проекта в рамках внедрения обязательного медицинского страхования.

В рамках указа предусматривается применение пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию на административной территории Агдашского района, а также продолжение его на административных территориях Евлахского района и города Мингячевир.

С целью осуществления пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию на административных территориях города Мингячевир, Евлахского и Агдашского районов Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию из госбюджета на 2018 год будет выделено 1,56 миллиона манатов и 16,76 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом главу государства; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; до завершения пилотного проекта продолжить передачу агентству имущества, находящегося на балансе структур, переданных в подчинение Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственному агентству по обязательному медстрахованию с момента вступления указа в силу поручается обеспечить осуществление пилотного проекта по внедрению обязательного медицинского страхования на административной территории Агдашского района, а также продолжить осуществление пилотного проекта на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района; проведение мероприятий по регистрации в качестве юридического лица публичного права структур, переданных в подчинение Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, по оптимизации структур и приведению их деятельности и принципов управления в соответствие с требованиями обязательного медицинского страхования; решить вопросы, вытекающие из указа.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной указом.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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