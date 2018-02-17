Для наблюдения президентских выборов в Азербайджане уже поступило шесть обращений

17 февраля 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за ходом президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило шесть обращений. Об этом сказал в субботу на заседании председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, по всем обращениям дан положительный отзыв.

"Мы стараемся создать условия для всех желающих проводить наблюдение за ходом выборов, так как это очень важно для прозрачности выборов", - сказал глава ЦИК.

Для участия в президентских выборах в Азербайджане свои кандидатуры на сегодня выдвинули 13 человек, двенадцать из которых уже утверждены Центральной избирательной комиссией.

В Азербайджане предвыборная агитационная кампания кандидатов в президенты начнется 19 марта и завершится десятого апреля в 08:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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