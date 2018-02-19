На заседании рабочей группы в Баку обсудили энергосотрудничество Азербайджана и Туркменистана

19 февраля 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошло первое заседание совместной рабочей группы, созданной на основании меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Туркменистана от 8 августа 2017 года о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере энергетики, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

В заседании приняли участие делегации во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и председателем Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурадом Атаджановым.

На заседании было отмечено, что договоренности, достигнутые на уровне глав двух государств, придают импульс дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений и развитию плодотворного сотрудничества. Участники заседания подчеркнули, что согласование проекта конвенция о правовом статусе Каспийского моря в конце прошлого года в Москве будет служить решению вопросов, представляющих взаимный интерес на Каспийском море.

На заседании были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики между двумя странами на основе принципов равенства и для достижения целей меморандума о взаимопонимании.

Стороны обсудили вопросы, связанные с разделом дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Учитывая, что обе страны имеют большой энергетический потенциал, были проведены обсуждения по совершенствованию договорно-правовой базы по Каспийскому морю для достижения дальнейших договоренностей, которые позволят объединить усилия в этой сфере и расширить энергетические проекты. Также была достигнута договоренность о проведении очередного заседания в Туркменистане.

(Текст: Кямаля Сеидва. Редактор: Ирина Парфёнова)

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