Министр обороны Азербайджана не исключает возобновления войны с Арменией в любой момент

19 февраля 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные армии Азербайджана и Армении стоят друг против друга на линии фронта, и не исключено возобновление войны в любой момент. Об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник на встрече с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе со специальным посланником Европейского союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.

В ходе встречи на которой обсуждались вопросы, связанные с нынешней ситуацией на линии фронта, генерал-полковник вновь обратив внимание на то, что признанные международным сообществом территории Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, добавил, что переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным.

"Вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложив все усилия для полного решения конфликта занялись бы коренным устранением причин его возникновения", - сказал министр.

Клаар, в свою очередь, отметив важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в южно-кавказском регионе, подчеркнул, что Европейский союз является сторонником продолжения переговоров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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