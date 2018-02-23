Король Иордании направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Передаю Вам искренние приветствия, желаю крепкого здоровья, счастья и успехов, с чувством удовлетворения высоко оцениваю Ваши усилия во имя развития Вашей страны и благосостояния Вашего народа.

Празднование 25-й годовщины установления дипломатических связей между Иорданским Хашимитским Королевством и Азербайджанской Республикой вызывает у меня радость, горжусь нашими историческими дружественными отношениями, основанными на усилиях по расширению двустороннего сотрудничества между нашими странами в различных сферах.

Во время визитов в братский Азербайджан я стал свидетелем больших успехов в экономической, политической, культурной и научной сферах, отражающих устойчивый вклад Вашего превосходительства в прогресс и благосостояние Вашей страны. Мы верим, что под Вашим мудрым руководством Азербайджан будет продолжать играть важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности, стабильности.

Пользуясь также этой приятной возможностью, еще раз заявляю, что мы поддерживаем усилия, направленные на укрепление нашего двустороннего сотрудничества, повышение этих отношений, опираясь на наше стратегическое партнерство, на более высокий уровень во имя служения общим интересам наших народов и общим ценностям исламской уммы, а также достижение мира, безопасности и стабильности, являющихся нашей общей целью.

Желаю Вам успехов и здоровья, да благословит Аллах Вашу деятельность, а дорогому народу Азербайджана желаю прогресса и процветания", - говорится в письме.

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