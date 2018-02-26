МИД: Турция решительно осуждает продолжающуюся оккупацию Арменией территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Турция решительно осуждает продолжающуюся годами оккупацию территорий Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Турции.

В заявлении отмечается, что 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, совершив нападение на азербайджанский город Ходжалы, истребили мирное население города, в том числе женщин и детей. «До сих пор нет информации о людях, пропавших без вести во время Ходжалинской трагедии. Эта кровавая резня в отношении мирных граждан оставила глубокий след в памяти людей. В наших сердцах до сих пор отдается боль этой трагедии, пережитой 26 лет назад, и мы разделяем это горе», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.