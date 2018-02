Никита Исаев: Азербайджан может сформировать четвёртый центр силы для паритета с мировыми игроками (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках экспертного совета Baku Network азербайджанский политолог Эльхан Алескеров и известный российский политический деятель Никита Исаев, находящийся в Баку для участия в ежегодной конференции по вопросам российско-азербайджанских отношений, обсудили актуальные вопросы мировой и региональной политики.

Коснувшись вопроса развития отношений между двумя странами, российский эксперт отметил, что они имеют положительный тренд.

«База наших отношений ранее была слабой, поскольку, как мне кажется, Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта полагал, что Россия занимает исключительно проармянскую позицию. После апрельской войны 2016 года этот подход, на мой взгляд, несколько изменился. Азербайджан поверил, что Россия в этом отношении придерживается сбалансированного подхода», - сказал Исаев.

Тем не менее, по словам эксперта, Россия всё меньше способна влиять на процессы на Южном Кавказе из-за проблем во взаимоотношениях с Западом.

Затронув тему участия Азербайджана в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, Исаев отметил, что Азербайджан занимает достаточно взвешенную позицию и действует в рамках сбалансирования своих экономических и политических подходов.

Российский политический деятель подчеркнул важность интеграционных проектов для России, в частности – железной дороги Север-Юг.

«Безусловно, Север-Юг для России – это очень важная часть формирования на базе Закавказья некоего объединительного экономического пула. России необходимо двигаться на постсоветском пространстве через Закавказье на Ближний Восток, в Иран, возможно, в Индию и формировать четвёртый центр силы для паритета с мировыми игроками», - сказал Исаев.

В контексте двусторонних отношений азербайджанский эксперт Эльхан Алескеров затронул тему влияния третьих сил в России, в частности армянского лобби, на сближение двух стран.

«Мы часто видим в России какие-то силы, которые препятствуют нашему сближению, в частности мы имеем в виду фактор влиятельного армянского лобби в России», - сказал Алескеров.

Никита Исаев подтвердил, что Армения очень серьёзно представлена не только в политическом поле России, но и в общественной жизни, на российском телевидении.

«Армения фактически забрала на себя половину политического и развлекательного телевидения в России. Более того, армянские эксперты, ведущие, редакторы выражают даже не армянскую позицию, а уже высказывают от имени армян позицию России, т.е. армянские эксперты говорят «мы – Россия», что слышно достаточно часто»", - сказал Исаев.

Он добавил, что различные армянские круги владеют не только телеканалом ТНТ, но и внедрены в "Газпром Медиа", получили в управление "Матч ТВ" и продолжают продвигаться.

Однако, по его словам, это не спланированные действия российских властей по интеграции армян и дискредитации или отсутствию позиции Азербайджана, а результат слабой представленности азербайджанской стороны в российском обществе.

Эксперт отметил, что форматы по внедрению азербайджанцев в российскую общественную и политическую жизнь нужно запускать, когда есть высокий уровень переговорных отношений, личных отношений лидеров государств, неформального общения, различные площадки, в том числе и в Закавказье, по линии Ирана и Турции, экономические и торговые проекты.

Далее эксперты обсудили тему сотрудничества в рамках СНГ. Эльхан Алескеров обратил внимание, в частности, на недавние высказывания директора Института диаспоры и интеграции СНГ Константина Затулина в поддержку установки памятника в Ереване армянскому националисту Гарегину Нжде, сотрудничавшему с фашистской Германией.

Исаев заметил, что подобные высказывания не стоит воспринимать всерьёз, ведь их автор не является фигурой, определяющей государственную политику или формирующей общественное мнение.

«Разумеется, РФ не просто не поддерживает героизацию фашизма на постсоветском пространстве и в мире вообще, а всячески с этим борется. Если говорить о моём личном мнении по этому поводу, то я тоже считаю, что необходимо порицание любых фактов и действий, связанных с историей фашизма в таком виде, как это происходит в Армении. Я считаю, что международное сообщество способно оказать давление на Армению для пересмотра своего подхода», - сказал Исаев.

Азербайджанский эксперт ещё раз коснулся темы российско-азербайджанских отношений, отметив, что они развиваются, несмотря на существующие препоны, и в политической сфере, и в сфере военно-технического сотрудничества, и экономической сфере, и в Азербайджане очень позитивное отношение к России, после чего состоялось обсуждение актуальных политических процессов 2018 года.

В контексте обсуждаемой темы Исаев добавил, что ситуация в Закавказье является одной из основных точек преломления геополитических интересов, зоной вооружённых конфликтов, а также территорией с важными логистическими путями.

Напомнив недавнее заявление советника Службы внешней разведки США о том, что Россия может включиться в вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Армении, он отметил, что это исключительно провокационное действие, направленное на то, чтобы «запустить и здесь управляемый хаос».

В завершение встречи Эльхан Алескеров коснулся вопроса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Азербайджан на официальном уровне озвучивал, что готов предоставить армянам Нагорного Карабаха самую высокую степень автономии, которая есть в мире, что уже является большим компромиссом, потому что в мире существует очень много различных уровней автономии. Было и предложение депутата Милли Меджлиса Азербайджана Расима Мусабекова, когда был представлен конкретный план поэтапного урегулирования, где взамен на освобождение части районов на первом этапе происходит открытие границ, создаются условия и принимаются меры по развитию экономики Армении», - сказал Алескеров.

Он отметил, что «на оба предложения со стороны Армении ответа не последовало, как будто их и не интересует урегулирование конфликта».

В свою очередь, российский эксперт сказал, что Азербайджан, по его мнению, действует правильно и в глазах всего мира демонстрирует желание и способность вести процесс мирного урегулирования:

«Азербайджан понимает, что нынешняя консервация конфликта с момента апрельской войны 2016 года опасна: ведутся перестрелки и есть жертвы. Консервация любого конфликта без расставления точек над i влечёт за собой создание большой отрицательной энергетической силы, которая способна выплеснуться в какой-то момент. И Азербайджан готов ко всему, считая при этом, что избежание войны – это лучшее, что можно было бы сделать», - сказал Исаев.

При этом, добавил он, Азербайджан всегда должен быть готов и к тому, что мирное урегулирование может не состояться, так как война в истории порой становилась, к сожалению, неизбежностью, и привёл в пример Первую и Вторую мировые войны.

В заключение дискуссии Эльхан Алескеров с сожалением отметил, что хотя многие страны, участвующие в посреднических процессах, и используют эти платформы для решения своих проблем, ситуация в мире меняется.

«Азербайджан постепенно занимает своё место на мировой арене. Выверенная политика, проводимая руководством Азербайджана, даёт позитивные результаты, способствует дальнейшему сближению Азербайджана с Россией, Турцией и Ираном», - сказал Алескеров.

Эксперты поблагодарили друг друга за интересную дискуссию и выразили уверенность в успешном развитии российско-азербайджанских отношений.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

