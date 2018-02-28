Президент Азербайджана утвердил госпрограмму по лечению рассеянного склероза

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по лечению, профилактике и мерам по борьбе с рассеянным склерозом на 2018-2022 годы".

Министерству здравоохранения страны поручено координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной распоряжением, а также раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения госпрограммы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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