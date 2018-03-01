Провал армянского лобби: проармянские сенаторы Калифорнии сконфузились из-за Ходжалы

БАКУ /Trend/ - В столице американского штата Калифорния городе Сакраменто при организации армянского лобби в Сенате Калифорнии прошли слушания, посвященные 30-летию сумгайытских событий, поощрению экономических связей между штатом Калифорния и Арменией и выводу из Турции инвестиций Калифорнии.

Несмотря на непрерывные усилия армянского лобби в Калифорнии, где проживают около миллиона армян, а также на расходование ими крупных денежных средств отдельным сенаторам, в мероприятии приняли участие только двое из 40 членов Сената штата Калифорния (сенатор Скот Вилк, супруга которого является армянкой и давний покровитель армянского лобби сенатор Энтони Портантино).

Сразу после получения информации о проведении слушаний активные члены Общества азербайджанской культуры Северной Калифорнии и Общества азербайджанской культуры Америки, в том числе Гамид Азери, Самир Лютвелиев, Анар Усубов и другие, подключились к мероприятию.

На мероприятии представитель армянского лобби, утверждающий, что жил в Азербайджане и является живым свидетелем сумгайытских событий, выступил с клеветническими заявлениями против нашей страны, представил сумгайытские события 1988 года в вымышленной ими версии. Сенаторы Портантино и Вилк также поддержали его, попытались потворствовать армянскому лобби.

После слушаний согласно процедурным правилам были сделаны комментарии и заданы вопросы. Один из молодых членов азербайджанской общины, обращаясь к сенатору Портантино, сказал: «Вы рассказали о сумгайытских событиях. Хотя зачинщики этих событий привлечены к ответственности. Одним из них является армянин по фамилии Григорян. Однако виновники страшного преступления против человечности, учиненного в 1992 году вооруженными силами Армении в Ходжалы против мирных азербайджанцев до сих пор остались безнаказанными. Почему вы в своем выступлении не отмечаете эти факты? Намерены ли вы провести слушания в связи с Ходжалинской резней?» Он призвал сенатора не относится к вопросу односторонне. Не ожидавший такого вопроса, сконфуженный сенатор Портантино сказал, что рассмотрит данный вопрос.

Другой представитель нашей общины, отметив, что он родом из Карабаха, а также то, что в результате агрессии Армении против Азербайджана свыше миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, их права были грубо нарушены, обратился с вопросом: «Что вы можете сказать одному миллиону людей, которые ждут, когда вернутся на свои земли?» Сенатор Портантино отказался отвечать на вопрос.

Затем еще один наш соотечественник, студент влиятельного Калифорнийского университета Беркли сказал: «Мы адресовали вам запрос с просьбой о приглашении для участия в этих слушаниях, а также выступления наряду с армянским представителем и одного представителя азербайджанской общины. Скажите, почему вы вместо того, чтобы выслушать мнения обеих сторон, относитесь к вопросу односторонне и предоставляете слово только армянской стороне?»

Еще один представитель нашей общины сказал: «Вы рассказали об авторитарных режимах, учинивших кровопролития. Однако не отметили нынешний режим, находящийся у власти в Армении. Хотя нынешнее руководство Армении и люди, с которыми вы, сенатор, встречаетесь во время поездок в Армению, являются лицами, некогда учинившими резни против тысяч мирных азербайджанцев. Живущее и функционирующее здесь армянское лобби и граждане Армении доводят до вас ложную информацию, и вы, сенатор, как официальное лицо, представляющее всю Калифорнию, должны первым разобраться и опровергнуть эту ложь. Мы, жители Калифорнии, весьма разочарованы этим. Мы – азербайджанцы подверглись кровопролитию со стороны Армении, которую вы поддерживаете. Вы закрываете глаза на правду, не хотите выслушать противоположную сторону, узнать правду. Я очень сожалею этому и мне очень стыдно за вас».

Выступившие другие члены общины, в том числе свидетель Ходжалинского геноцида Анар Усубов призвали сенаторов не относиться к вопросу односторонне и предвзято . Приводя факты об армяно-азербайджанском конфликте, Ходжалинском геноциде, они довели до присутствующих правый голос Азербайджана. Принимающие участие в слушаниях руководящие лица Армянского национального комитета Америки и Армянской ассамблеи Америки, являющиеся ведущими организациями радикального армянского лобби в США, взяв слово, попытались помочь сенатору выйти из тяжелой ситуации, но своими запутанными рассуждениями еще больше разоблачили себя.

Хотя сенатор Портантино сказал, что ответит на вопросы членов нашей общины после выступлений, однако до конца мероприятия не выразил никакого отношения к вопросам и завершил слушания общими словами.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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