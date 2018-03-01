Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие на премьере художественного фильма «Одна семья» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг по случаю 110-летнего юбилея Мир Джалала Пашаева и 100-летия со дня рождения Кара Караева состоялась премьера созданного этими выдающимися деятелями азербайджанской культуры фильма «Одна семья». Она была организована Киноцентром Низами и «Домом литератора».

В церемонии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

История азербайджанского кино – летопись нашего народа

Выступивший перед показом фильма представитель «Дома литератора» Эльнур Иманбейли рассказал о работе, проводимой этим учреждением культуры. Он сказал, что больше года очень важную часть деятельности «Дома литератора» составлял сбор материалов о литературном и научном наследии выдающегося писателя и ученого Мир Джалала. С этой целью «Дом литератора», тесно взаимодействуя с Национальным архивным управлением, Национальной библиотекой, старается собрать звукозаписи, рукописи Мир Джалала и сделать их доступными для читателей и исследователей. Сегодняшнее мероприятие важно в этом смысле, так как фильм «Одна семья», автором сценария которого является Мир Джалал, вновь представляется общественности.

Исполнительный секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о возвращении экранного произведения в нашу страну и его восстановлении. Напомнив мысль общенационального лидера Гейдара Алиева «История азербайджанского кино – летопись нашего народа», высказанную на встрече с кинематографистами в середине 70-х годов прошлого века, Джамиль Гулиев охарактеризовал фильм «Одна семья» как экранное произведение, создающее и увековечивающее сегодня эту летопись. Он сказал: «В этом году – 75-летний юбилей фильма «Одна семья». Юбилей совпал по времени с очень знаменательным периодом. В этом году мы отмечаем 110-летний юбилей выдающегося литератора, ученого, талантливого педагога Мир Джалала Пашаева, 100-летний юбилей великого композитора Кара Караева, а также 120-летие азербайджанского кино. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения в связи с этими событиями», -сказал он.

Напомнив мысль выдающегося деятеля французской кинематографии Анри Ланглуа «Судьбы фильмов похожи на судьбы людей. Время оставляет след на каждом созданном фильме. Подходя к фильму, надо смотреть его сквозь призму времени», Джамиль Гулиев сказал, что к таким фильмам относится и «Одна семья».

Было отмечено, что фильм был восстановлен в 2008 году по инициативе академика Наргиз Пашаевой. Экранное произведение, привезенное из России при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, в настоящее время хранится в Госфильмофонде.

Съемки фильма проводились в очень сложное время, в годы Второй Мировой войны. В то время советские режиссеры Григорий Александров и Александр Иванов приехали в Баку. На Бакинской киностудии были сняты три фильма – документальный фильм «Каспийские моряки» и художественные фильмы «Одна семья» и «Подводная лодка Т9». К сожалению, выход на экран этих фильмов был запрещен, так как они воспевали отвагу, героизм азербайджанского народа, его неоценимые заслуги в победе в Великой Отечественной войне. Это, естественно, не понравилось тем, кто сидел в Москве, в Кремле. Поэтому фильмы были запрещены.

Главный герой «Одной семьи» - азербайджанский народ

Подчеркнув, что фильм является смелым экранным произведением, Джамиль Гулиев сказал: «В этом фильме нет никаких лозунгов. Его главный герой - азербайджанский народ, его самоотверженные сыны. В экранном произведении есть и очень интересные женские образы. Они отражают патриотизм, силу азербайджанской женщины. Все драматургическое построение фильма, художественное изображение осуществлены под руководством Мир Джалала Пашаева».

Было отмечено, что в фильме впервые в азербайджанском кино использован киносимфонизм. Единство музыки и изображения здесь восхищает зрителя.

«Искусство - бессмертно. Восстановление и выход на экраны этого фильма, являющегося успехом азербайджанского кино, подтверждают бессмертие искусства», - подчеркнул Джамиль Гулиев.

Затем состоялся показ фильма.

Этот фильм, снятый Бакинской киностудией в 1943 году, повествует о роли азербайджанской нефти в победе над фашизмом во Второй Мировой войне и патриотизме нашего народа. Автор сценария фильма - Мир Джалал Пашаев, композитор - Кара Караев, режиссеры - Рза Тахмасиб, Микаил Мамедов и Григорий Александров. В ролях снялись Хосров Меликов, Марзия Давудова, Любовь Орлова, Хокума Гурбанова, Мирза Бабаев и др. Фильм является первой работой композитора Кара Караева в кино.

В найденном в советских архивах документе о запрете фильма написано: «В кинофильме «Одна семья» недостаточно отражены Великая Отечественная война и роль Коммунистической партии в ней»… Причина ясна: Мир Джалал Пашаев в своем сценарии показал, что все тяготы войны ложатся на простой народ. Он рассказывал о гостеприимстве, самоотверженности азербайджанского народа, который делил свой кусок хлеба с представителями различных национальностей, эвакуированных в Баку. Однако в сценарии не было нравоучений, речей партийных активистов… В корне вопроса стоял также колониальный и ревнивый взгляд на Азербайджан. В этом была причина и того, что Баку не был удостоен звания «Города-героя»…

Фильм состоит из трех новелл, связанных друг с другом единой сюжетной линией. Сюжет экранного произведения построен вокруг любви азербайджанского танкиста-фронтовика Наджафа, который во время однодневного отпуска влюбляется в русскую девушку по имени Катя. Так, его фронтовой друг дает свой домашний адрес Наджафу, не имевшему знакомых в ближайшем городе. А Наджаф ошибается адресом, стучится в дверь другой семьи. Хотя семья понимает, что он ошибся, они не показывают этого и встречают его с радушием и теплотой. В течение одного дня между Наджафом и девушкой Катей зарождается любовь. Роль Кати исполнила Любовь Орлова, Наджафа - выдающий актер Хосров Меликов.

Неизвестный шедевр

Одна из звезд советского кино - Любовь Орлова вспоминает: «Баку был полон беженцев, немцы, взяв уже Крым, Ростов, наступали на Кавказ. А мы, не выходя из Бакинской киностудии, днем и ночью проводили съемки».

Киновед Айдын Кязимзаде в своей книге «Кинематографы Азербайджана» приводит интересный факт, связанный с фильмом: «Во время одной из сцен надо было снять взрыв танка. По просьбе режиссера и Орловой на съемочную площадку был доставлен танк из воинской части. Было сказано, что после съемок танк должен быть возвращен в воинскую часть. Взрыв должен был быть не настоящим, сцену должны были снимать с различных точек четыре камеры. Однако танк взорвался по-настоящему. Прозвучал сигнал тревоги и на звук взрыва прибежали находившиеся поблизости военные. В одно мгновение съемочная площадка берется в оцепление. Во время взрыва три из четырех камер не работают. Потому что испытавшие шок от взрыва операторы не смогли включить камеры. Только оператор Корецкий не расстерялся и продолжил съемки. Таким образом, танк, который должен был быть отправлен на фронт, был уничтожен…».

Известный кинорежиссер Аяз Салаев, делясь с журналистами своим мнением о фильме, сказал: «Фильм «Одна семья» - неизвестный шедевр. Это первый фильм в азербайджанском кино, где ощущается атмосфера независимости. И это было реализовано по сценарию Мир Джалала Пашаева. «Одна семья» - это фильм, повествующий об исключительной роли достойнейших сынов Азербайджана во Второй Мировой войне. Очень важно, что сегодня зритель может видеть этот фильм».

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