Армения всеми способами подрывает усилия международных посредников по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол

БАКУ /Trend/ - Армения всевозможными деструктивными действиями и военно-политическими провокациями подрывает усилия международных посредников по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в своей статье «О прошлом, настоящем и будущем Азербайджана», опубликованной на украинском сайте LB.ua, пишет чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

“С 1991 года армянский агрессивный сепаратизм в Нагорно-Карабахском регионе перерос в полномасштабную войну Армении против Азербайджана. В результате этого Армения, используя силу, оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, и учинила кровавую этническую чистку против более чем одного миллиона азербайджанцев с оккупированных азербайджанских территорий и из самой Армении. Они до сих пор остаются беженцами и вынужденно переселенными лицами”, - отмечает посол.

Худиев подчеркивает, что в процессе оккупации азербайджанских территорий Армения совершила многочисленные военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида. “Самым кровавым из них был Ходжалинский геноцид 26 февраля 1992 года, совершенный вооруженными силами Армении с помощью 366-го полка советских Вооруженных сил, дислоцированного в то время в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Жертвами этого геноцида стали 613 человек, из которых 63 – дети. На сегодня законодательные органы Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чешской Республики, Республики Словения, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Джибути, Гватемалы и Шотландии, а также девятнадцать штатов США приняли соответствующие декларации и другие парламентские акты о признании геноцида в Ходжалы”, - говорится в статье.

Продолжает его отрицать лишь армянская сторона, которая совершила эту бойню, пишет посол. Как отмечает Худиев, этому есть объяснение, ведь нынешним президентом Армении является Серж Саргсян, который в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу заявил: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип".

“Настораживает и заявление экс-президента Республики Армения Роберта Кочаряна о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев». Все мировое сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно-признанных границ. Хотелось бы напомнить армянской стороне и о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, которые она преднамеренно обходит молчанием. В этих резолюциях использование силы и попытка заполучения территорий с помощью силы осуждается. Еще раз подтверждается территориальная целостность Азербайджана. В резолюциях содержится требование о немедленном, безоговорочном и полном выводе армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана как первого шага на пути к установлению мира между нашими государствами. Армения до сих пор отказывается выполнять требования Совета Безопасности ООН и всевозможными деструктивными действиями и военно-политическими провокациями подрывает усилия международных посредников для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права”, - пишет посол.

Как отмечает Худиев, Армения, ввиду своей оккупационной и архаичной, феодальной политики, отрезана от всех важнейших региональных проектов, большинство из которых инициировано и профинансировано Азербайджаном.

“Внешний долг Армении уже приблизился к цифре в 60 процентов ВВП. Население ее уже составляет менее трех миллионов человек, при этом число бедных уже приблизилось к отметке 900 000 человек. Это и есть настоящее моноэтнической страны, живущей прошлым, тиражирующей мифы, вместо налаживания отношений со своими соседями. У Азербайджана иной путь. С уверенностью могу сказать, что наша страна сегодня является одной из самых динамично развивающихся стран региона Южного Кавказа: на долю нашей страны приходится около 70 процентов ВВП всего Южного Кавказа. Азербайджан известен своей толерантностью и моделью мультикультурализма. В последние годы осуществляется реализация амбициозных региональных проектов, инициированных нашей страной и которые меняют транспортную и логистическую карту нашего региона. Чего стоит запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей азиатскую инфраструктуру с европейской, а также завершающиеся работы по реализации такого транспортного мега-проекта, как “Север-Юг”. Этот проект предполагает доставку миллионов тонн грузов из стран Скандинавии, Балтики и Европы в различные страны Азии через Азербайджан!” - пишет посол.

Одним словом, отмечает он, Азербайджан претендует на роль значимого инфраструктурного хаба. “У Азербайджана есть прекрасные перспективы развития. Я с уверенностью могу сказать, что ныне мы под руководством нашего Президента Ильхама Алиева уверенно идем к строительству того Азербайджана, о котором мечтали сто лет назад наши отцы - основатели АДР, столетие которой мы будем широко отмечать в этом году”, - говорится в статье.

Посол подчеркивает, что на протяжении всей своей многовековой истории азербайджанский народ всегда был многонациональным, толерантным, миролюбивым и созидательным.

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