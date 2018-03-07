В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать соболезнования в связи с погибшими при пожаре в Баку

7 марта 2018 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент, Дорогой брат. С чувством глубокой скорби воспринял известие о гибели 25 ваших граждан и многочисленных пострадавших в результате пожара в лечебном центре в Баку.

Всем сердцем разделяем скорбь братского Азербайджана. От имени моего народа желаю упокоения души погибших, выражаю братскому азербайджанскому народу соболезнования, желаю пострадавшим скорейшего исцеления.

Господин Президент, пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и передаю самые добрые пожелания во имя благосостояния братского азербайджанского народа", - говорится в соболезновании.

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выразила соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубоко опечалена известием о пожаре в Республиканском наркологическом центре в городе Баку, повлекшем гибель людей. От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с этим трагическим происшествием.

Разделяю скорбь граждан страны, желаю семьям погибших выдержки и терпения.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в соболезновании.

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о пожаре в Республиканском наркологическом центре в городе Баку, повлекшем многочисленные жертвы. Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в результате пожара", - говорится в соболезновании.

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