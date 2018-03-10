Президент Ильхам Алиев повысил зарплату сотрудникам таможни, миграции, юстиции и военкоматов

10 марта 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных окладов имеющих специальное звание сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета.

Другим распоряжением глава государства повысил ежемесячные должностные оклады имеющих специальное звание сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной миграционной службы Азербайджана.

Также, согласно другому распоряжению Президента Ильхама Алиева, были повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих, сотрудников, имеющих специальное звание, а также не являющихся госслужащими гражданских работников Пенитенциарной службы и Главного медуправления министерства юстиции Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих и не являющихся госслужащими гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.

Согласно распоряжениям главы государства, ежемесячные должностные оклады вышеуказанных лиц повышены с первого марта 2018 года в среднем на десять процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данных распоряжений.

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