В Брюсселе представлена новая институциональная структура "Восточного партнерства" (ФОТО)

12 марта 2018 12:18 (UTC+04:00)

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Новая институциональная структура инициативы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство» представлена в понедельник в Брюсселе (Бельгия) с участием высокопоставленных лиц из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины, Армении и стран-членов ЕС.

Азербайджан на мероприятии представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Напомним, что новая структура была официально принята на саммите «Восточного партнерства» в ноябре прошлого года.

Новая структура институционального сотрудничества между странами «Восточного партнерства» и государствами-членами ЕС направлена, прежде всего, на эффективную реализацию реформ, которые приносят реальные результаты для граждан этих стран.

Ключевые элементы обновленной структуры, платформ и панелей отныне будут скоординированы с четырьмя приоритетами "Восточного партнерства". Они направлены на укрепление управления, экономики, связей и общества.

Отметим, что "Восточное партнерство" является инициативой, направленной на улучшение отношений со странами СНГ в рамках политики соседства Европейского союза. "Восточное партнерство" охватывает шесть соседних стран Европейского союза, включая Азербайджан.

(Автор: Ляман Зейналова)

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