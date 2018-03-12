Участвующие в учениях войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного предназначения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части азербайджанской армии направляются в районы оперативного предназначения, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованию по их организации.

Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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