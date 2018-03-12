На президентских выборах в Азербайджане для всех кандидатов созданы равные условия - представитель партии

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, для всех кандидатов в президенты созданы равные условия.

Об этом в понедельник Trend сказал председатель центральной контрольной комиссии Социал-демократической партии Азербайджана Рауф Бабаев.

По его словам, кампания по сбору подписей за кандидатов уже подошла к концу.

«На данном этапе мы как партия не встретили каких-либо препятствий», - сказал Бабаев.

Бабаев оценил избирательную среду как свободную и прозрачную.

«На основании происходящих до сих пор процессов я оцениваю это так», - сказал Бабаев.

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане, которые назначены на 11 апреля, были выдвинуты кандидатуры 15 человек. До настоящего времени были зарегистрированы семь кандидатов. Рассматриваются документы других кандидатов, представивших их в ЦИК для регистрации. На президентских выборах были зарегистрированы 21 международный и более 22 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.