На президентских выборах в Азербайджане для всех кандидатов созданы равные условия - представитель партии

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, для всех кандидатов в президенты созданы равные условия.
Об этом в понедельник Trend сказал председатель центральной контрольной комиссии Социал-демократической партии Азербайджана Рауф Бабаев.
По его словам, кампания по сбору подписей за кандидатов уже подошла к концу.
«На данном этапе мы как партия не встретили каких-либо препятствий», - сказал Бабаев.
Бабаев оценил избирательную среду как свободную и прозрачную.
«На основании происходящих до сих пор процессов я оцениваю это так», - сказал Бабаев.
Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане, которые назначены на 11 апреля, были выдвинуты кандидатуры 15 человек. До настоящего времени были зарегистрированы семь кандидатов. Рассматриваются документы других кандидатов, представивших их в ЦИК для регистрации. На президентских выборах были зарегистрированы 21 международный и более 22 тысяч местных наблюдателей.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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