Глава парламента Черногории прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Черногории Иван Брайович в понедельник прибыл с официальным визитом в Азербайджан для участия в первой международной сессии группы поддержки "Шелкового пути".

В Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя парламента Черногории встречали первый зампредседателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Заяфет Аскеров и другие официальные лица.

Так как Азербайджан расположен на пересечении Европы и Азии, Баку выступил инициатором создания этой группы.

Перед группой поддержки "Шелкового пути" стоит задача способствовать развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.