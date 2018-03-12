Глава парламента Черногории прибыл с визитом в Азербайджан

12 марта 2018 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Черногории Иван Брайович в понедельник прибыл с официальным визитом в Азербайджан для участия в первой международной сессии группы поддержки "Шелкового пути".

В Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя парламента Черногории встречали первый зампредседателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Заяфет Аскеров и другие официальные лица.

Так как Азербайджан расположен на пересечении Европы и Азии, Баку выступил инициатором создания этой группы.

Перед группой поддержки "Шелкового пути" стоит задача способствовать развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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