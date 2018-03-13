На бойкот выборов оппозицией влияют и антиазербайджанские силы, с которыми она тесно связана - глава партии

БАКУ /Trend/ - Со дня подписания распоряжения о проведении президентских выборов в Азербайджане и по настоящее время избирательный процесс проходит абсолютно прозрачно и демократично, в рамках азербайджанского законодательства, с соблюдением всех положений Избирательного кодекса.

Об этом во вторник сказал Trend председатель партии «Ана Ветен», депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазаиль Агамалы.

Агамалы отметил, что на выборах для всех кандидатов созданы одинаковые возможности.

«Об этом говорит то, что зарегистрированы кандидатуры уже семи человек. Уверен, что равные возможности для всех кандидатов будут созданы и на следующих этапах и выборы пройдут абсолютно демократично и прозрачно, отражая волю азербайджанского народа», - сказал Агамалы.

Что касается бойкота выборов т.н. Национальным советом, то Агамалы добавил, что на самом деле это не бойкот, просто т.н. Национальный совет, являющийся радикальным крылом оппозиции, и другая радикальная оппозиция избрали тактику бойкота, потому что не могут пойти на эти выборы из-за своей слабости.

«Я абсолютно уверен, что они не в силах собрать подписи. То есть, бойкот в первую очередь это показатель слабости. С другой стороны, не исключено, что на бойкот выборов влияют и антиазербайджанские силы, потому что оппозиция тесно связана с ними. Ведь что представляет собой бойкот выборов? Оппозиция должна быть такой сильной, чтобы в результате бойкота избирательный процесс не состоялся. Но сегодня оппозиция не обладает такой силой. Поэтому, пытаясь бойкотировать предстоящие выборы, она просто хочет скрыть свою слабость. Фактически это не бойкот, и будет правильнее, если оппозиция признается, что не участвует в президентских выборах. В действительности они бойкотируют не выборы, а самих себя», - сказал депутат.

Председатель партии добавил, что бойкот радикальной оппозиции никак не может повлиять на демократичное и справедливое проведение выборов в Азербайджане.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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