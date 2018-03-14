В Азербайджане нет негативных случаев, связанных с избирательным процессом - зампред партии

БАКУ /Trend/ - Проводимые Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Азербайджана меры в связи с президентскими выборами, которые пройдут в стране 11 апреля, полностью отвечают требованиям Избирательного кодекса, сказал в среду Trend зампред партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Эльчин Мирзабейли.

Он подчеркнул, что никаких препятствий в избирательном процессе нет.

«Мы не сталкивались с негативными случаями ни при выдвижении кандидатур, ни в ходе компании по сбора подписей, ни в процессе регистрации кандидатов в президенты. Во время проверки экспертами подписей избирателей и других документов полномочным представителям кандидатов в президенты, заинтересованным сторонам были созданы широкие возможности для наблюдения за процессом. Такие же возможности созданы и для местных и международных наблюдателей, которые, согласно требованиям законодательства, смогут беспрепятственно наблюдать за избирательным или другими процессами», - сказал Мирзабейли.

По его словам, некоторые силы, которые хотят дискредитировать Азербайджан, обеспокоены нормальным ходом избирательного процесса.

«Аналогичные вещи происходили и на прошлых выборах. Эта целенаправленно проводимая кампания. Проведение выборов в апреле в соответствии с требованиями законодательства поставило в цейтнот круги, имеющие материальные или другие корпоративные интересы в этом процессе. Были разрушены их стратегические планы, связанные с кампанией по очернению, которую они планировали начать в июне-июле этого года. Это и есть причина столь поспешного и пристрастного проведения антиазербайджанской кампании», - сказал зампред партии.

В заключение он добавил, что, как и на предыдущих выборах, для всех наблюдателей созданы равные возможности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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