Бинали Йылдырым: Азербайджан и Турция реализуют проекты глобальной значимости

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция реализуют проекты глобальной значимости, сказал находящийся в Баку премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на встрече с азербайджанским коллегой Артуром Расизаде.

По мнению премьера, реализуемые Азербайджаном, Турцией и Грузией совместные крупномасштабные проекты вносят значимый вклад в развитие сотрудничества в регионе.

Одним из таких проектов является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в прошлом году. Как отметил турецкий премьер, эта железная дорога имеет большое значение с точки зрения восстановления исторического Шелкового пути, а также развития международных грузоперевозок. Он также отметил значимость взаимных инвестиций в развитии экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В свою очередь, Артур Расизаде отметил, что Азербайджан активно следит за событиями в Турции. Премьер подчеркнул, что две братские страны - Азербайджан и Турция - успешно развиваются, и добавил, что две страны всегда будут рядом друг с другом.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.