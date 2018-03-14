Проведен смотр задействованной в учениях техники ракетных и артиллерийских войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, и руководство министерства провели смотр привлеченного к учениям вооружения и военной техники ракетных и артиллерийских войск и встретились с личным составом, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Министр обороны проверил подготовку боевых расчетов и дал соответствующие указания в связи с более эффективным применением ракетно-артиллерийских установок разного калибра, а также реактивных систем залпового огня и минометов, которые в ходе учений будут выполнять боевые задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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