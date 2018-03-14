Проведен смотр задействованной в учениях техники ракетных и артиллерийских войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

14 марта 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, и руководство министерства провели смотр привлеченного к учениям вооружения и военной техники ракетных и артиллерийских войск и встретились с личным составом, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Министр обороны проверил подготовку боевых расчетов и дал соответствующие указания в связи с более эффективным применением ракетно-артиллерийских установок разного калибра, а также реактивных систем залпового огня и минометов, которые в ходе учений будут выполнять боевые задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ракетные и артиллерийские войска ВС Азербайджана выведены в рамках учений на огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:00
В ходе учений ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 18:52
Продолжаются широкомасштабные учения ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 14:06
Танковые подразделения ВС Азербайджана выполняют задачи в ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 11:54
Проводится передислокация участвующих в учениях подразделений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 16:57
Участвующие в учениях войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного предназначения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 13:44
Азербайджан и Грузия подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2018 г. (ФОТО)
Политика 9 марта 16:25
Руководство минобороны Азербайджана проверило боеготовность воинских частей на линии фронта (ФОТО)
Политика 6 марта 12:31
Азербайджан перехватил квадрокоптер ВС Армении (ФОТО)
Политика 21 февраля 18:51
Иран признает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - министр (ФОТО)
Политика 21 февраля 16:14
Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в Беларусь
Политика 20 февраля 15:04
Названы объемы поставок азербайджанского авиатоплива минобороны Украины
Энергетика 14 февраля 16:23
Часть доставленной российской военной техники принята на вооружение азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 8 февраля 16:16
Минобороны Азербайджана: Пресечена еще одна провокация ВС Армении, уничтожен один военнослужащий
Политика 8 февраля 12:21
Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана провели учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 7 февраля 14:36
Руководство минобороны Азербайджана находится на передовой линии фронта (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 29 января 18:15
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)
Политика 26 января 11:51
Минобороны Азербайджана: "Информация" армян о потерях в азербайджанской армии не соответствует действительности
Нагорно-карабахский конфликт 25 января 11:39