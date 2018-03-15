Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум превратился в важнейшую платформу для решения значимых вопросов глобальной повестки дня (версия 4)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:33 )

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум превратился за очень короткий срок в важнейшую платформу для решения значимых вопросов глобальной повестки дня.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в четверг на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума, посвященного теме «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

«В числе наших гостей представители более чем пятидесяти стран, более 450 гостей. Среди них 47 действующих и бывших глав государств и правительств, видные политики, государственные деятели, ученые, представители гражданского общества», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что в ходе работы форума будут широко обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня международных отношений.

"Я также уверен, что будут выдвинуты важные рекомендации для обеспечения безопасности, стабильности, предсказуемости и сотрудничества в мире", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане уже были проведены многочисленные международные мероприятия.

«В их числе традиционные Бакинский гуманитарный форум, Международный форум по межкультурному диалогу, а также Форум мировых религиозных лидеров, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также напомнил, что в Азербайджане в 2015 году состоялись первые Европейские игры и в 2017 году - IV Игры исламской солидарности.

«Все эти мероприятия служат сотрудничеству, создают мосты, устанавливают больше взаимопонимания между представителями различных стран, разных религий и взглядов», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что в этом году отмечается 10-я годовщина Бакинского процесса, который в настоящее время пользуется полной поддержкой ООН и является уникальной платформой сотрудничества между странами-членами Совета Европы и странами-членами Организации исламского сотрудничества.

«Азербайджан как член обеих международных организаций инициировал в 2008 году встречу в Баку министров культуры стран-участниц обеих этих структур. В настоящее время Бакинский процесс охватывает очень широкую деятельность, направленную на обеспечение лучшего понимания между международными организациями, а также народами», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что представители всех религий и всех этнических групп живут в Азербайджане как одна семья в мире и достоинстве.

«Я думаю, что в нынешнем мире это очень ценное качество. Мы также хотим поделиться нашим опытом, и я считаю, что сегодняшнее развитие современного Азербайджана показывает, что это единственно правильная политика», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что инклюзивное общество в настоящее время является одним из вопросов глобальной повестки дня.

«Конечно, все наши усилия направлены на усиление и безопасность, в которых все мы в мире, и особенно в нашем регионе, нуждаемся», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, к сожалению, Азербайджан подвергся агрессии и оккупации со стороны соседней Армении, которая оккупировала почти 20 процентов территорий Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Армения грубо нарушает нормы международного права. Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев, в результате чего более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Президент Азербайджана также напомнил, что Армения совершила военное преступление - геноцид в Ходжалы, который сегодня признан более чем 10 странами. В результате резни в Ходжалы погибли 613 безвинных людей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, и более 1000 человек пропали без вести.

«Это преступление против человечества, и это было частью политики агрессии против Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.