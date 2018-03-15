Президент Италии: Глобальный Бакинский форум - хорошая платформа для взаимного диалога по вопросу борьбы с терроризмом (версия 2)

15 марта 2018 12:53 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум - хорошая платформа для налаживания взаимопонимания между странами. Об этом сказал президент Италии Серджо Маттарелла, чье письмо зачитал посол Италии в Баку Аугусто Массари на VI Глобальном Бакинском форуме, начавшем работу в четверг в Баку.

По словам президента, террористические акты - вызов для всех стран мира. «Мы должны обеспечить безопасность. Нам нужен взаимный диалог для борьбы с этим [терроризмом]. Глобальный форум - хороший пример в этом плане. Это [Бакинский форум] хорошая платформа для налаживания взаимопонимания», - сказал президент.

Президент подчеркнул, что в мире важно обеспечить мир и стабильность, для чего следует пресечь нетолерантность и экстремизм.

Отметим, что сегодня при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви стартует VI Глобальный Бакинский форум.

В работе форума, который проходит с 15 по 17 марта, принимают участие президенты, главы правительств, министры, экс-президенты, ученые, руководители международных организаций, известные общественные и политические деятели из различных стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Участники мероприятия обсуждают вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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