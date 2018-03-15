Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум превратился в важнейшую платформу для решения значимых вопросов глобальной повестки дня (Версия 8)

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БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум превратился за очень короткий срок в важнейшую платформу для решения значимых вопросов глобальной повестки дня.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в четверг на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума, посвященного теме «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

«В числе наших гостей представители более чем пятидесяти стран, более 450 гостей. Среди них 47 действующих и бывших глав государств и правительств, видные политики, государственные деятели, ученые, представители гражданского общества», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что в ходе работы форума будут широко обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня международных отношений.

"Я также уверен, что будут выдвинуты важные рекомендации для обеспечения безопасности, стабильности, предсказуемости и сотрудничества в мире", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане уже были проведены многочисленные международные мероприятия.

«В их числе традиционные Бакинский гуманитарный форум, Международный форум по межкультурному диалогу, а также Форум мировых религиозных лидеров, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также напомнил, что в Азербайджане в 2015 году состоялись первые Европейские игры и в 2017 году - IV Игры исламской солидарности.

«Все эти мероприятия служат сотрудничеству, создают мосты, устанавливают больше взаимопонимания между представителями различных стран, разных религий и взглядов», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что в этом году отмечается 10-я годовщина Бакинского процесса, который в настоящее время пользуется полной поддержкой ООН и является уникальной платформой сотрудничества между странами-членами Совета Европы и странами-членами Организации исламского сотрудничества.

«Азербайджан как член обеих международных организаций инициировал в 2008 году встречу в Баку министров культуры стран-участниц обеих этих структур. В настоящее время Бакинский процесс охватывает очень широкую деятельность, направленную на обеспечение лучшего понимания между международными организациями, а также народами», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что представители всех религий и всех этнических групп живут в Азербайджане как одна семья в мире и достоинстве.

«Я думаю, что в нынешнем мире это очень ценное качество. Мы также хотим поделиться нашим опытом, и я считаю, что сегодняшнее развитие современного Азербайджана показывает, что это единственно правильная политика», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что инклюзивное общество в настоящее время является одним из вопросов глобальной повестки дня.

«Конечно, все наши усилия направлены на обеспечение безопасности, в которой все мы в мире, и особенно в нашем регионе, нуждаемся», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, к сожалению, Азербайджан подвергся агрессии и оккупации со стороны соседней Армении, которая оккупировала почти 20 процентов территорий Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Армения грубо нарушает нормы международного права. Армения осуществила политику этнической чистки против азербайджанцев, в результате чего более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Президент Азербайджана также напомнил, что Армения совершила военное преступление - геноцид в Ходжалы, который сегодня признан более чем 10 странами. В результате резни в Ходжалы погибли 613 безвинных людей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, и более 1000 человек пропали без вести.

Это преступление против человечества, и это было частью политики агрессии против Азербайджана, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Нагорный Карабах - наша древняя земля, и на протяжении веков на этих территориях жили азербайджанцы. Теперь на наших оккупированных территориях все разрушено - исторические здания, памятники, могилы и т. д. И это отражено в отчетах двух оценочных миссий ОБСЕ, направленных на оккупированные территории. Это также геноцид в отношении нашего культурного наследия», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что решение конфликта должно основываться на нормах и принципах международного права. Он также напомнил о резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН в начале 1990-х годов, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий.

«К сожалению, эти резолюции не претворяются в жизнь, и на Армению - страну, которая более 20 лет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, не наложены санкции. Другие международные организации, такие как ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения, приняли аналогичные резолюции. Историческая истина, международное право на нашей стороне. Единственная причина, по которой конфликт еще не решен, заключается в том, что Армения не хочет освобождать оккупированные территории - не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих районов Азербайджана, которые находятся под оккупацией», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что статус-кво неприемлем и не является устойчивым.

«Это не наша позиция, это позиция ведущих стран мира, особенно тех, у кого есть мандат от ОБСЕ на посредничество в конфликте - США, России, Франции. Президенты этих стран в большинстве случаев открыто заявляли, что статус-кво неприемлем, и его нужно изменить. Необходимо изменить статус-кво, Армения должна начать немедленный вывод своих войск с оккупированных территорий и дать возможность азербайджанскому народу вернуться на родные земли», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что этот конфликт является не только самой большой несправедливостью в современной истории, но и источником постоянной угрозы и нестабильности в не очень стабильном регионе.

«Поэтому необходимо скорейшее решение конфликта на основе принципов международного права, резолюций Совета Безопасности ООН, Хельсинкского Заключительного акта, и тогда мир придет в наш регион», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, несмотря на этот конфликт, Азербайджан продолжает развиваться.

«Наше экономическое и социальное развитие отражено в цифрах. Это находит отражение на сегодняшнем облике наших городов и сел. Мы вложили большие инвестиции в человеческий капитал», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что столица Азербайджана Баку входит в число трех городов, подавших заявки на проведение выставки EХPO 2025.

«Мы концентрируемся на человеческом капитале и всегда открыто заявляли, что именно азербайджанский народ находится в центре нашей политики. За последние 15 лет было сделано многое для сокращения уровней бедности и безработицы, которые сегодня составляют 5 процентов каждый. Это было одним из самых больших достижений нашего правительства, потому что мы все помним трудные времена начала 1990-х годов и серьезные экономические и социальные проблемы в нашей стране», - сказал глава государства.

В настоящее время, Азербайджан является одним из лидеров в мире с самым низким уровнем бедности и безработицы, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Мы вложили большие инвестиции в образование, здравоохранение. За последние 15 лет в Азербайджане было построено более 3100 школ, более 600 больниц. Азербайджан - это страна, где люди проходят ежегодно бесплатное медицинское обследование, и более пяти миллионов человек каждый год имеет такую возможность. Это наша политика», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что только намерений и политики недостаточно.

«В предыдущие годы мы концентрировались на достижении экономической независимости, не только для того, чтобы лучше обеспечить потребности народа, но и в целях укрепления нашей политической независимости, поскольку очевидно, что, когда страна экономически зависима, ее способность проводить независимую внешнюю политику ограничивается. В нашем случае быстрый экономический рост позволил нам вести независимую внешнюю политику, основанную на интересах азербайджанского народа и общечеловеческих ценностях», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за 15 лет экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза, что само по себе является рекордом.

«Наши реформы высоко оцениваются ведущими международными финансовыми институтами. Азербайджан занимает 35-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в Давосе. Считаю, что это историческое достижение. Итак, мы являемся одной из 35 наиболее конкурентоспособных стран мира. Думаю, что для страны, которая обрела независимость лишь 26 лет назад, это действительно большое достижение», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, еще один рейтинг в Давосе относится к индексу инклюзивного развития, и здесь Азербайджан занимает третье место.

"Нас опережают всего 30 развитых стран и две развивающиеся страны. Это оценка наших реформ со стороны ведущих международных, политических и финансовых институтов. Наши реформы приносят хорошие результаты. В результате реформ мы находимся в числе ведущих стран с точки зрения прямых инвестиций на душу населения. Общий объем инвестиций в нашу экономику за последние 15 лет составил более 230 миллиардов долларов, половина этого объема приходится на иностранные инвестиции. Таким образом, экономическая политика Азербайджана уже доказала свою успешность. Конечно же, это позволяет нам инвестировать не только в стране, но и в регионе, и создать лучшую платформу для регионального сотрудничества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что, конечно, Азербайджан славится своими энергетическими ресурсами.

«Первая нефтяная скважина в мире была пробурена в Азербайджане, в Баку. Азербайджан сегодня является страной, которая открыла свой энергетический потенциал миру. Мы являемся первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании работать в Каспийском море. Это сотрудничество длится уже 24 года и приносит хорошие результаты нам и нашим партнерам», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сказал глава государства, вместе с соседями и друзьями, Грузией и Турцией, реализованы такие важные проекты по транспортировке, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

"Оба трубопровода поставляют наши углеводороды на международные рынки. Азербайджан стал транзитной страной для поставок нефти с другой стороны Каспийского моря», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что сегодня Азербайджан тесно сотрудничает с партнерами в широком формате по одному из крупнейших инфраструктурных проектов в энергетическом секторе – «Южному газовому коридору» (ЮГК). Отметив, что ЮГК является историческим проектом, Президент Ильхам Алиев сказал, что этот коридор объединяет семь стран и имеет потенциал для привлечения больше стран.

«Этот проект стоимостью 40 миллиардов долларов предусматривает производство, транспортировку и распределение природного газа из Азербайджана. Он начинается в Баку и заканчивается в Европе. Таким образом, это действительно большой вклад в энергетическую безопасность региона и Европы», - отметил Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что энергетическая безопасность является частью национальной безопасности многих стран.

«Сегодня азербайджанская нефть составляет около 40 процентов энергетического баланса некоторых европейских стран. Азербайджанский газ также усилит энергетическую безопасность европейских стран. В этом году мы запустим одну из важнейших составных частей проекта «Южный газовый коридор» - первый газ с “Шах Дениз-2”», - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что Южнокавказский газопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией, и Трансанатолийский трубопровод, который проходит по территории Турции, являются наиболее важными частями ЮГК.

«Все идет в соответствии с планом, и, надеюсь, скоро мы отметим исторический запуск этого проекта», - добавил глава государства.

Далее Президент Ильхам Алиев сказал, что региональное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией приносит пользу не только этим странам, но и имеет значение для всего региона.

«В октябре прошлого года мы запустили еще один исторический проект - железную дорогу между тремя странами, но на самом деле - между континентами, потому что эта железная дорога является самым коротким маршрутом транспортировки из Азии в Европу. Транспортировка товаров из Азии в Европу и обратно займет две недели, а не более месяца», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Баку-Тбилиси-Карс является проектом железной дороги глобального значения.

«Я очень рад, что за очень короткий промежуток времени, менее чем через шесть месяцев после запуска, мы видим растущий интерес к этому проекту. Мы видим новых партнеров в Центральной Азии, в Европе, которые смотрят на этот проект с большим интересом и большими надеждами. В настоящее время мы находимся на этапе взаимодействия. Мы координируем наши усилия, потому что нам нужен не только самый короткий маршрут, но и экономически конкурентоспособный маршрут, чтобы мы могли привлекать грузы не только с точки зрения времени, но и с точки зрения затрат. Это то, над чем мы активно работаем. Так что это на самом деле самая важная часть нашей деятельности, имеющая международное воздействие, международное значение», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сказал глава государства, вклад Азербайджана в международное сотрудничество имеет много аспектов.

«Наши усилия направлены на то, чтобы создать больше взаимопонимания между Азией и Европой, между Европой и мусульманским миром. Наши проекты в области транспортировки энергоресурсов приносят пользу народам, создают десятки тысяч рабочих мест и тем самым помогают развитию стран. Также ценится наша роль как стабилизирующего фактора в регионе. Поэтому мы видим пользу от этой политики. Наша политика всегда заключалась в сотрудничестве, взаимной поддержке, процветании, стабильности и предсказуемости», - сказал глава государства.

Отношения, которые Азербайджан установил со своими соседями, стали примером хорошего соседства, отметил Президент Ильхам Алиев.

«Сегодня в Баку впервые состоится встреча министров иностранных дел четырех стран региона - Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции. До этого у нас уже были и есть трехсторонние форматы сотрудничества: Азербайджан-Иран-Турция, Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Иран-Россия. Все эти форматы служат стабильности и миру, экономическому развитию, энергетическим и транспортным проектам, которые мы сейчас реализуем. Они приносят пользу всем странам. Только в этом случае мы можем добиться успеха. Мы никогда не сможем стать транзитной страной без соседей. И если нет хороших отношений с соседями, независимо от того, как много вы инвестируете, вы потерпите неудачу. Поэтому добрососедские отношения очень важны для каждой страны», - сказал глава государства.

Далее Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан имеет очень сильную позицию в международных организациях.

«В следующем месяце мы проведем встречу министров иностранных дел Движения неприсоединения. Азербайджан является относительно новым членом этой важной международной организации, но уже получил сильную поддержку. И эта встреча на уровне министров является подтверждением тому», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан также работает с Европейским союзом (ЕС) по новому соглашению о партнерстве.

«Это будет очень всеобъемлющий документ, который охватит многие области политического, экономического сотрудничества, сферы безопасности, энергетики, транспорта, культурного разнообразия. И так, короче говоря, мы видим нашу роль в нашем регионе, в мире, и это то, чего мы достигли, ставя эти цели. Наша политика направлена на сотрудничество, дружбу и партнерство. Как я уже говорил, результаты, достигнутые современным Азербайджаном, показывают, что мы на верном пути», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что через два месяца Азербайджан отметит 100-летие первой Азербайджанской Демократической Республики.

«Мы очень гордимся тем, что впервые в мусульманском мире именно азербайджанцы создали демократическую республику, которой мы теперь можем гордиться. Впервые в мусульманском мире азербайджанский народ показал, что он хочет жить в свободном обществе, где защищаются все права всех людей», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что роль Азербайджанской Демократической Республики в развитии сегодняшнего Азербайджана очень велика.

«В то же время даже сто лет назад они принимали важные решения, которыми мы гордимся. Одним из них было предоставление женщинам права голоса гораздо раньше, чем во многих европейских странах. К сожалению, жизнь первой Азербайджанской Демократической Республики была короткой, менее двух лет. Трагический конец республики также является хорошим уроком для всех нас. Намного сложнее сохранить реальную независимость, чем получить ее. И сегодняшний Азербайджан - действительно независимая страна с очень четким видением будущего. Я думаю, что если бы у основателей первой Азербайджанской Демократической Республики была возможность увидеть, как сегодня развивается Азербайджан, они обязательно гордились бы нами. И мы гордимся ими. Мы демонстрируем себе и всему миру, что только при независимости люди могут добиться успеха. Они могут достичь успеха, если их судьба будет в их руках. Хорошим примером этого является Азербайджан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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