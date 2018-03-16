Глобальный Бакинский форум вносит большой вклад в мир и сотрудничество между странами - президент Албании

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум, организованный Азербайджаном, имеет большое значение, внося вклад в сотрудничество и мир между странами.

Об этом в пятницу сказал журналистам в рамках VI Глобального Бакинского форума президент Албании Илир Мета.

"Бакинский форум - это платформа, где президенты, представители стран, эксперты со всего мира собираются для открытого и конструктивного обсуждения вопросов международного значения. Азербайджан предоставил нам ценную платформу для обсуждения этих вопросов, и я рад быть участником этого Форума", - сказал он.

Мета отметил, что проведение мероприятий такого формата очень важно с точки зрения глобальных проблем, с которыми сталкивается мир.

Отметим, что 15 марта в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Али Мустафаев)

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