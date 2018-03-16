Проекты ТАР и TANAP являются большим вкладом в энергетическую безопасность - президент Албании

БАКУ /Trend/ - В рамках VI Глобального Бакинского форума в пятницу состоялось пленарное заседание «Нынешнее и дальнейшее положение Балканского региона: основа региональной безопасности или новая геополитическая шахматная доска».

На заседании, прошедшем под модераторством бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины Златко Лагумджии, выступил Президент Республики Албания Илир Мета. Отметив, что на протяжении истории Балканы подвергались множеству изменений, войнам, и поэтому эти страны должны извлечь уроки из прошлого, глава государства сказал, что в настоящее время в этом регионе царит стабильность и это хорошая возможность для того, чтобы построить счастливое будущее. Присоединение к Европейскому Союзу является важным вопросом для стран этого региона. В результате регионального сотрудничества в регионе достигнут мир.

Президент Илир Мета отметил, что проекты ТАР, TANAP важны и являются большим вкладом в энергетическую безопасность.

Президент Республики Молдова Игорь Додон сказал, что в настоящее время в мире происходят различные явления. Сюда относятся как стихийные бедствия, так и катаклизмы, конфликты, террористические акты и др. Отсутствие единого подхода к подобным явлениям еще более усугубляет ситуацию. Крупные силы не могут договориться между собой и от этого страдают малые государства. Балканы также относятся к таким регионам.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Иштван Микола отметил, что в настоящее время из-за незаконных мигрантов на Балканах ситуация несколько затруднилась. Он отметил, что, учитывая серьезность вопроса, важно, чтобы проблема находилась в центре внимания всего мира.

Экс-президент Албании Буяр Нишани напомнил, что в Балканском регионе происходили великие исторические события. «Балканы – узел, соединяющий Европу с Азией. Несмотря на то, что история меняется, однако политические интересы в отношении Балкан остаются такими же. Отрадно, что в настоящее время в регионе достигнут мир. Однако некоторые проблемы все еще ждут своего решения», - сказал он.

Экс-президент Хорватии Иво Йосипович отметил, что сегодня Балканы подвергаются как внутренним, так и внешним воздействиям. Он сказал, что это во многих случаях связано со слабостью экономики: «На это повлияло также и то, что регион долгие годы был площадкой войны. Поэтому следует осуществить ряд реформ в регионе».

Бывший президент Болгарии Петр Стоянов отметил, что ряд стран региона обратились для вступления в Европейский Союз. «Мы хотим видеть стабильные Балканы, соответствующие европейским стандартам. Этот регион является составной частью Европы и здесь также должны быть стабильность и развитие, как и в других европейских странах», - отметил он.

Бывший премьер-министр Сербии Мирко Цветкович сказал, что даже развитые страны переживают большие трудности во время упадка. А в небольших государствах это проявляется еще сильнее. Поэтому Балканы, состоящие из небольших государств, должны сообща вести борьбу с подобными явлениями.

Заседание продолжило работу обсуждениями.

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