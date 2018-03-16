Парламент Азербайджана утвердил отчет правительства

БАКУ /Trend/ - На заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в пятницу обсуждался отчет о деятельности Кабинета министров в 2017 году.

Депутаты положительно оценили отчет.

Было отмечено, что отчет правительства подготовлен на высоком уровне, в нем всесторонне отражены успехи Азербайджана, достигнутые в 2017 году, и детально представлена деятельность правительства.

После обсуждений отчет был поставлен на голосование и утвержден.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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