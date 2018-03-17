Президентские выборы в Азербайджане пройдут справедливо и демократично - экс-президент Парагвая (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проведет справедливые и демократические выборы, в очередной раз подтвердив свою приверженность принципам равенства и верховенства закона, сказал в субботу Trend экс-президент Парагвая Фернандо Луго.

"Азербайджан уже сегодня служит образцом развития демократического общества. Страна в этом плане многого добилась, и я ничуть не сомневаюсь в дальнейшем усилении принципов демократии в стране, подтверждением чему будут предстоящие президентские выборы", - сказал Луго.

Экс-президент отметил, что в Парагвае также состоятся выборы в апреле 2018 года, и выразил надежду на успешное проведение выборов во всех дружественных странах.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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