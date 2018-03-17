Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска

17 марта 2018 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев с Днем Коронации.

В последнее время отношения между Азербайджаном и Святым Престолом вступили в новый этап. Взаимные визиты высокого уровня являются вкладом в поощрение диалога между цивилизациями и религиями и толерантности.

Надеюсь, что мы и впредь последовательно будем продолжать искренний диалог, направленный на торжество общечеловеческих ценностей, сохранение мира, стабильности на планете, установление взаимопонимания, поддержки и солидарности между людьми.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей благородной и священной миссии", - говорится в поздравлении.

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Azernews Newspaper
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