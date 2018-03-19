Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, обладающая очень высокой репутацией в мире (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан – страна, обладающая очень высокой репутацией в мировом масштабе, и наши инициативы служат импульсом для регионального сотрудничества.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства напомнил, что несколько дней назад состоялся VI Глобальный Бакинский форум.

«В нем приняло участие около 50 действующих и бывших глав государств и правительств из более 50 стран. Могу сказать, что Глобальный Бакинский форум за короткий период времени смог занять достойное место среди самых престижных форумов, проводимых в мире. Считаю, что обсуждаемые на Бакинском форуме вопросы очень важны для мира. В следующем месяце в Баку пройдет конференция министров иностранных дел стран Движения неприсоединения. Это тоже глобальное, престижное международное мероприятие. Проведение этого мероприятия в Азербайджане – проявление очередной поддержки, оказываемой нам Движением неприсоединения и странами-членами организации», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в большинстве случаев Азербайджан выступает как инициатор в вопросах регионального сотрудничества.

«Несколько дней назад впервые в истории в Баку прошла первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции. Считаю, что это историческое событие, историческая встреча. До этого и вновь по нашей инициативе было создано несколько региональных форматов, которые успешно функционируют. Были созданы трехсторонние форматы Азербайджан-Иран-Грузия, Азербайджан-Иран-Турция, Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Иран-Россия и, наконец, четырехсторонний формат Азербайджан-Иран-Грузия-Турция. Должен отметить, что инициатором всех многосторонних форматов был Азербайджан», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это укрепляет стабильность в регионе, укрепляет сотрудничество и обеспечивает экономические интересы стран, участвующих в этих форматах.

«Обсуждаемые вопросы охватывают политическую, экономическую, культурную, транспортную и другие сферы. Как вы знаете, по нашей инициативе в регионе реализуются многие крупные транспортные проекты. Уже реализован транспортный маршрут "Восток-Запад". После того как в прошлом году была открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, этот маршрут уже функционирует. В ближайшем будущем в результате работы на полную мощь Бакинского международного морского торгового порта в несколько раз будет увеличен объем грузов, транспортируемых через территорию Азербайджана. В настоящее время мы заняты созданием транспортного коридора "Север-Юг". На азербайджанской территории проведены все работы по этому маршруту. В то же время Азербайджан предпримет дополнительные меры для полной реализации этого маршрута. Также эти два важных транспортных коридора создали для нас возможность выступить с новыми инициативами, и на встрече министров иностранных дел четырех стран в Баку также обсуждался транспортный коридор "Юг-Запад". Впервые и вновь по нашей инициативе. Таким образом, несмотря на то, что у Азербайджана нет выхода к открытым морям, мы превратим Евразию в важный транспортный центр, и в этом направлении уже есть прекрасные результаты. Еще раз хочу повторить, что региональное сотрудничество укрепляет стабильность. Мы живем в этом регионе, поэтому, несомненно, наше успешное сотрудничество со странами региона будет продолжаться», - подчеркнул глава государства.

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