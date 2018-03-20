Первый заместитель госсекретаря США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

20 марта 2018 08:26 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз, сообщает официальный сайт Госдепа США.

"Сегодня миллионы людей по всему миру, включая общины в США, Афганистане, Азербайджане, Китае, Грузии, Индии, Иране, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, России, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане собираются вокруг праздничного стола, готовят, празднуют, танцуют, поют и проводят время со своей семьей и друзьями", - говорится в поздравлении первого заместителя.

Салливан добавил, что Новруз - это время, чтобы подвести итоги последних событий.

"Наконец, Новруз - это время, чтобы задуматься о наших надеждах на будущее. Пусть наступающий год принесет мир, свободу и процветание всем", - говорится в поздравлении.

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